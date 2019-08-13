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13 августа, 19:42

Сотрудника украинского генконсульства в Петербурге выслали, объявив персоной нон-грата

фото ЗакС политика Сотрудника украинского генконсульства в Петербурге выслали, объявив персоной нон-грата

После того, как 13 августа Украина объявила о высылке российского дипломата из Львова, симметричный ход сделали российские власти, назвав его вынужденным. Из генерального консульства Украины в Петербурге "попросили" сотрудника в качестве ответной меры, сообщил ТАСС.

"Каких-либо доказательств его (российского дипломата) противоправной деятельности, выходящей за рамки выполнения профессиональных обязанностей, связанных с работой консульского учреждения, по обыкновению предъявлено не было", - рассказали в МИД.

Российская сторона считает произошедшее со своим представителем спланированной безосновательной провокацией, задуманной еще в мае.

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13 августа, 21:18    
Нефиг с ними церемониться и титьки мять!
Перекрыть трубу. Признать республики. Повернуть Днепр на нашу территорию. Нехай тогда повыделываются.
И хватит трепотней заниматься. Соловьев надоел.

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