Ройзман: Нельзя в масках воевать против своего народа

Политик Евгений Ройзман нашел в корне неверным условием охраны уличных мероприятий - если это не бандитские "сходки" - использование на них государством людей с закрытыми лицами. Это, убежден он, принципиальный момент, вселяющий порой в неокрепшие мозги бойцов ощущение абсолютной, тотальной безнаказанности.

"В масках - это только палачи могут быть. Против своего народа никто не имеет права выходить в масках. Если выходят в масках, значит, выполняют заведомо преступные приказы и сами это знают", - выразил Ройзман свою позицию на авторском YouTube-канале.

Кроме того, после долгих поисков наилучшего определения он таковое нашел для ставшего распространенным термина "гибридная война". Главное в этом понятии - то, что невозможно признаться в причинах: настолько они аморальны.

"Эта война ведется самыми гнусными способами, с пропагандой, тайком, исподтишка, по-подлому, она не объявлена. Потому что, если назвать причину такой войны с ФБК, то придется сказать: знаете, эти люди мешают нам воровать, показывают наше истинное лицо, поэтому мы будем их уничтожать", - постановил общественный деятель.

Люди с закрытыми лицами настигали протестующих в москве и 27 июля, и 3, и 10 августа. Нередко это было избиением мирных демонстрантов.