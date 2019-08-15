В Подмосковье в кукурузном поле экстренно сел Airbus A321; пострадали 23 человека, погибших нет

Принадлежащий авиакомпании "Уральские авиалинии" Airbus A321, выполняя сегодня, 15 августа, рейс U6178 из подмосковного Жуковского до Симферополя, вынужден был экстренно приземлиться на расположенном неподалеку от аэропорта кукурузном поле.

Причиной ЧП послужила стая птиц, которые попали в один из двигателей. Издание Baza опубликовали видеоролик, снятый одним из пассажиров: в нём слышно, как один из двигателей сильно "рычит", работая с перебоем. На посадку самолет заходил с убранными шасси и выключенными двигателями.

Видео посадки А321 на кукурузное поле в Подмосковье. Снимает один из пассажиров.



Судя по звуку, двигатели работают с перебоями. pic.twitter.com/wytF75Lf59 — baza (@bazabazon) 15 августа 2019 г.

На момент посадки на борту лайнера находили 234 человека, включая членов экипажа. Погибших нет, однако из-за жесткого столкновения с землей пострадали 23 человека, пятеро из которых - дети. На данный момент все они госпитализированы.

По факту аварии Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Вместе с тем руководство "Уральских авиалиний" утверждает, что пилоты действовали правильно. Аналогичного мнения придерживаются и пассажиры.