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Муниципал

15 августа, 9:45

Кен пожаловался на рекламу кандидата от "Единой России" на порносайтах

фото ЗакС политика Кен пожаловался на рекламу кандидата от "Единой России" на порносайтах

Действующий муниципальный депутат МО "Морские ворота" Даниил Кен, который пытался зарегистрироваться кандидатом в мундепы в МО "Светлановское", обнаружил агитацию кандидата в муниципальные депутаты от "Единой России" Анатолия Кораблева на порноресурсах, об этом Кен сообщил в своем Twitter.

По словам Кена, кандидат от партии власти якобы разместил на двух порносайтах агитационные ролики. К заявлению в местный избирком Кен приложил баночку вазелина. 

В комментарии ЗАКС.Ру Кен сообщил, что если местная комиссия не найдет агитацию, то жалобу на Кораблева направят в Центральную и Городскую избирательные комиссии. 

Напомним, ранее Даниила Кена сняли с выборов в МО "Светлановское" через суд, признав несколько постов в соцсетях с упоминанием "Единой России" от 2014, 2015 и 2019 годов агитацией. 

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15 августа, 19:24    
И после этого, Кена можно назвать адекватом? :)))
На кой эпатажники во власти то нужны?

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