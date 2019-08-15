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Муниципал

15 августа, 12:39

Менеджер "Газпром нефти" снял с выборов главреда "МК в Питере" и начальника штаба Навального

фото ЗакС политика Менеджер "Газпром нефти" снял с выборов главреда "МК в Питере" и начальника штаба Навального

Ленинский районный суд 15 августа отменил регистрацию кандидатами в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" главного редактора газеты "МК в Питере" Максима Кузахметова и начальника петербургского муниципального штаба Навального Александра Шуршева.

Истцом выступил другой кандидат, работающий менеджером "Газпром нефти" единоросс Максим Григорьев. По его словам, избирательная комиссия муниципалитета зарегистрировала его соперников уже после отведенных на это сроков. 

- Это создает им особые условия и нарушает мои права как кандидата, - добавил истец.

Также он пояснил, что подал в суд только на двух кандидатов, потому что "с их позицией не согласен больше всего".

Шуршев, представлявший также интересы Кузахметова, напомнил, что срок регистрации кандидатов в МО "Екатерингофский" был продлен на две недели городской избирательной комиссией. Горизбирком 26 июня признал, что ИКМО несвоевременно опубликовала решение о назначении выборов. 

Выступившие ответчиками представители ИКМО встали на сторону истца. Они признали, что вышли за рамки срока приема документов. Председатель ИКМО Ксения Недбайло представила суду пакет документов, которые, по ее мнению, доказывают, что никаких нарушений в связи с объявлением выборов комиссия не допускала. В частности, к материалам дела приобщили июньский номер газеты "Екатерингофский вестник" с опубликованным решением местного совета.

Начальник муниципальной команды Навального заявил, что в представленной газете дважды напечатаны выходные данные, причем с разным тиражом. По его мнению, это означает, что некоторые страницы газеты допечатывали позже. 

Шуршев также обратил внимание на представленное ответчиками письмо муниципального подрядчика ИП Алеферова о публикации решения об объявлении выборов на сайте http://екатерингоф/vybory2019. Шуршев заявил, что такого сайта вообще не существует и не может существовать. Также он отметил, что в соответствии с уставом муниципалитета, адрес сайта МО пишется латинскими буквами.  Григорьев подтвердил, что узнал о выборах на этом интернет-ресурсе, но допустил, что в документе могла быть опечатка.

Шуршев также отметил, что ИКМО, вопреки рекомендациям Горизбиркома, работала не до последнего посетителя и многие кандидаты не могли попасть в помещение комиссии. Истец Григорьев заявил, что 29 и 30 июня отстоял очередь и подал документы. Он уточнил, что во второй день попал в ИКМО перед его закрытием. Шуршев обратил внимание суда, что в материалах дела есть информация, что комиссия 30 июня приняла документы у Григорьева в 14-15 часов.

Кузахметов шел на выборы от партии "Яблоко", Шуршев - самовыдвиженцем.

Напомним, накануне Ленинский суд, удовлетворив иск другого единоросса Ивана Бандурина, снял с выборов в МО "Екатерингофский" восемь кандидатов, от ЛДПР, "Яблока", а также самовыдвиженцев.

Сергей Еремеев


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16 августа, 1:27    
Судью на мыло для собак.

15 августа, 17:10    
Заведомо ложное оспаривание будет

15 августа, 13:47    
заведомо ложные доказательства,, заведомо ложные суды. Надо оспаривать дальше.

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