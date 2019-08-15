Вячеслава Дацика вывели из зала суда по делу о снятии его жены с выборов

Бойца ММА Вячеслава Дацика судебные приставы и полицейские 15 августа вывели из зала Ленинского районного суда, где рассматривается иск о снятии его супруги, Виктории Дацик, с выборов в МО "Екатерингофский".

Дацик пришел в суд в качестве слушателя и позволил себе реплику с места. Судья Елена Самсонова сделала ему замечание, назвав "господином". Дацик поднялся и попросил его не оскорблять.

- Я не господин, а гражданин СССР, - объяснил он.

Судья велела Дацику удалиться из зала и вызвала судебных приставов. В заседании был объявлен перерыв.

Удаленный судом не хотел покидать зал, объясняя, что он является представителем кандидата Виктории Дацик в ИКМО. Приставы вызвали полицейских, но и они длительное время не могли уговорить Дацика уйти. Он удалился, только когда приставы пообещали составить на него административный протокол, который Дацик сможет обжаловать.

Ленинский суд продолжил заседание. Иск о снятии с выборов представляющую ЛДПР Дацик подал идущий самовыдвиженцем муниципальный служащий Владислав Шульгин. Он также требует отменить регистрацию двух других кандидатов от ЛДПР: Леонида Александрова и Сергея Панчука. Они подали заявления о регистрации кандидатами в установленные Горизбиркомом сроки, но после срока, первоначально установленного ИКМО. По мнению истца, это ущемляет его права как кандидата.

Ранее Ленинский суд удовлетворил аналогичные иски и снял с выборов 10 кандидатов в депутаты "Екатерингофского" от ЛДПР, "Яблока" и идущих самовыдвиженцами.

Сергей Еремеев

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