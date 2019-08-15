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15 августа, 13:41

Пархоменко рассказал о национализме Навального

фото ЗакС политика Пархоменко рассказал о национализме Навального

Публицист Сергей Пархоменко, в 2012 году состоявший в Координационном совете оппозиции, рассказал о своих взаимоотношениях с политиком Алексеем Навальным, который тоже представлял эту вскоре распавшуюся структуру. Тогда, вспомнил журналист, к Навальному было очень много претензий из-за хождений последнего на "русские марши" и некоторые его шовинистические "закидоны" в прошлом, и он был среди тех, кого это тоже смущало. По его словам, он приложил немало усилий для того, чтобы это исчезло из политической повестки оппозиционера, и тем или иным образом поставленную цель он считает достигнутой. В этом проявилась, по словам Пархоменко, некая "расчетливость" популярного политика.

"Он понял, что это не приносит эффекта. Вони много, позора много, а пользы от этого никакой, от всех этих националистов: ни людей, ни идей, ни реально сделанной работы, ничего, один стыд. Ну так он и прекратил этим заниматься, и правильно сделал, и нету в нем этого абсолютно", - изложил он свой взгляд на проблему в интервью проекту "Ещенепознер".

Гость программы выразил абсолютную уверенность в том, что к националистам лидер Фонда борьбы с коррупцией раз и навсегда перестал ходить "и ногами, и головой".

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15 августа, 16:22    
13:44 Навальный русофил, а русофоб-агент Путина - ты.

15 августа, 14:00    
Как не стыдно лить г.вно?
Сам то что сделал для народа?

15 августа, 13:44    
То есть Навальный переформатировался в русофоба-агента Госдепа!

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