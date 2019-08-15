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15 августа, 13:50

На авиаперелеты охраняющих Путина сотрудников ФСО выделят 415 млн рублей

фото ЗакС политика На авиаперелеты охраняющих Путина сотрудников ФСО выделят 415 млн рублей

На авиабилеты для сотрудников Федеральной службы охраны (ФСО), сопровождающих Владимира Путина в его поездках, из государственного бюджета будет выделено 415 млн рублей, гласит информация, опубликованная на портале госзакупок. Речь идет как о внутригосударственных рейсах, так и о международных.

Траты предполагаются в том числе и на перевозку имущества ФСО, а именно - "автотранспортных средств в целях обеспечения выездных мероприятий" президента, а также для обеспечения визитов в Россию глав иностранных государств и их правительственных делегаций.

Исполнитель госконтракта - ОАО "Государственная авиакомпания „224 летный отряд“". В феврале 2019 года с этой же фирмой управделами уже заключало два договора на 400 млн рублей и на 756 млн рублей.

Согласно сведениям, доступным на сайте госзакупок, в прошлом году на перелеты работников ФСО было потрачено 1,95 млрд рублей.

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15 августа, 16:21    
2 миллиарда рублей только на авиаперелеты за прошлый год.
А для нас у них денег нет, мы - держитесь и не кашляйте.

15 августа, 15:48    
По интернету пусть визитят, вот и сэкономленные миллиарды бюджетных средств.

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