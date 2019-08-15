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15 августа, 13:47

Даниила Кена задержали по заявлению заведующей детсадом

фото ЗакС политика Даниила Кена задержали по заявлению заведующей детсадом

Сотрудники полиции задержали муниципального депутата МО "Морские ворота" и председателя профсоюза "Альянс учителей" Даниила Кена по заявлению заведующей детского сада Выборгского района № 5 из-за профсоюзной проверки 1 июня.  Об этом сообщил штаб Навального в Петербурге со ссылкой на сообщение Кена. 

Как рассказал ЗАКС.Ру руководитель петербургского штаба Навального Александр Шуршев, 1 июня Кен вместе с сотрудником штаба Александром Гонзуревским пришли с профсоюзной инспекцией, чтобы проверить условия труда сотрудников. По словам Кена, руководство детского учреждения в ответ вызвало ОМОН и Росгвардию. 

На момент публикации новости дозвониться до Кена не удалось. 

Напомним, Даниил Кен пытался зарегистрироваться канидатом в муниципальные депутаты МО "Светлановское". 19 июля Кен зарегистрировался кандидатом в мундепы, а спустя несколько недель избирательная комиссия муниципалитета обратилась в суд с требованием снять Кена с выборов якобы из-за нарушения правил агитации. 

Избирком посчитал агитацией три записи во “ВКонтакте”, датированные 2014, 2015 и 2019 годами.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15 августа, 20:38    
Директора детсада надо уволить. Она и на родителей доносит, а потом тех лишают родительских прав.
Г[цензура]ьс в юбке.

15 августа, 18:29    
Не , ну 1 июня - это день защиты детей, а не условий труда сотрудников. А избирком подлецы и так понятно.

15 августа, 14:56    
Бюджетные тётки на страже. Как велели так и сделали.Ни чести, ни достоинства.

15 августа, 14:23    
А чего на литейный или на суворовский не пришел проверить условия труда?

15 августа, 14:13    
Кена на нары, на киче пусть паханов проверяет, если сможет

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