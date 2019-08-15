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15 августа, 15:01

Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной

фото ЗакС политика Россияне рассказали, какую зарплату считают достойной

Граждане РФ, проживающие в крупных городах России, утверждают, что для поддержания достойного уровня существования им необходимо зарабатывать не менее 66 тысяч рублей ежемесячно, следует из проведенного страховой компанией "Сбербанка" соцопроса, результаты которого приводит РБК.

При этом жители мегаполисов назвали иные цифры: например, москвичи уверены, что зарплата должна быть не менее 100 тысяч рублей, петербуржцы говорят о 77 тысячах рублей, а проживающие в Хабаровске назвали справедливым жалованье в 75 тысяч рублей.

Более скромными запросами обладают обитатели Липецка, Пензы, Барнаула, Рязани (около 58 тысяч рублей). 

Согласно данным показателей муниципальных образований Росстата, обозначенные суммы превышают величину средней фактической официальной зарплаты во всех городах, кроме Москвы.

Также, например, опрос показал, что в Махачкале, Ульяновске, Грозном и Севастополе реальная зарплата почти в два раза ниже "справедливой". В этих городах люди обычно получают чуть более 30 тысяч рублей.

Социологическое изыскание было проведено летом 2019 года в 37 городах РФ, в которых проживают более полумиллиона человек. Участникам исследования задавали вопрос: "Какой, по-вашему, должна быть справедливая зарплата, позволяющая обеспечить достойное существование, накопить средства на крупные покупки, на черный день и на старость?"

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15 августа, 15:47    
Достойная зарплата - это которой хватает на поддержание достоинства.

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