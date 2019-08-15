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Муниципал

15 августа, 17:08

Верховный суд подтвердил отмену решения Горизбиркома по жалобе на отказ в регистрации Потякина

фото ЗакС политика Верховный суд подтвердил отмену решения Горизбиркома по жалобе на отказ в регистрации Потякина

Верховный суд России 15 августа отменил решение Горизбиркома о пересмотре отказа в регистрации исполнительного секретаря "Единой России" по Центральному району Александра Потякина в качестве кандидата в муниципальные депутаты МО "Смольнинское", рассказал ЗАКС.Ру кандидат в мундепы Владимир Беличенко, присутствовавший на заседании.

ИКМО "Смольнинское" изначально отказало в регистрации Потякину, на что он пожаловался в Горизбирком. Рабочая группа городской комиссии рекомендовала оставить отказ единороссу в силе, однако позже во время заседания ГИК все-таки встал на сторону кандидата и отправил решение об отказе на пересмотр в ИКМО. 

Самовыдвиженец Владимир Беличенко оспорил это решение Горизбиркома в Горсуде 31 июля. После чего единоросс попытался обжаловать это решение в Верховном суде. Заседание по его жалобе прошло 15 августа, суд решил оставить решение нижестоящей инстанции в силе, рассказал ЗАКС.Ру Беличенко.

Как уточнил в беседе с ЗАКС.Ру Александр Потякин, решение суда не отменяет его регистрацию в качестве кандидата. Решение о регистрации единоросса принято не Горизбиркомом, а ИКМО "Смольнинское". Соответственно, утверждает Потякин, чтобы снять его с выборов, его оппонент должен был обратиться в районный суд к муниципальному избиркому, но сроки на это уже вышли. В Горсуде же, а затем и в Верховном суде, рассматривался вопрос лишь о решении Горизбиркома. По мнению Потякина, судебные разбирательства затеяны его противниками, чтобы "посотрясать воздух". 

Беличенко же считает, что участию Потякина в избирательной гонке в "Смольнинском" мог способствовать спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров, помощником которого тот, по словам Беличенко, якобы может являться. Самовыдвиженец также предположил, что Макаров мог оказать влияние на решение Горизбиркома по допуску единоросса до выборов.  


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