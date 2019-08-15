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15 августа, 20:17

Радзиховский предложил московским протестующим показательное "непротивление злу"

фото ЗакС политика Радзиховский предложил московским протестующим показательное "непротивление злу"

Политолог и психолог Леонид Радзиховский, сочувствуя протестующим против недопуска кандидатов в Мосгордуму, заметил, что они бьются "об одни и те же грабли", что и во времена "болотного дела" 2012 года. Напрасно, с его точки зрения, и организаторы, и посетители митингов пытаются соревноваться в силе с людьми в шлемах и с дубинками: результат, скорее всего, будет еще хуже, чем семь лет назад. Он предложил другую модель поведения.

"Если вы мышки, то вы можете драться с кошками, это то, что им нужно, и этим вы их оправдываете, и они вас растерзают с величайшим удовольствием. Но у мышек есть огромное преимущество - непротивление, которое морально разбивает кошек. Путин в свое время сказал пророческую фразу - "После смерти Ганди и поговорить не с кем" - ну так вот к тебе идут Ганди, поговори", - гласит его совет.

Сейчас же, по его словам, имеет место "вопиющая кричащая беспомощность" недовольных властями. Если же противоборство не будет силовым, уверен публицист, большинству населения станет ясно, кто палач, а кто жертва и кто на самом деле прав в этой схватке.

Отметим, что и несостоявшиеся кандидаты в московские депутаты, и их сторонники являются объектами государственного преследования, причем последним пока достается больше, поскольку 14 рядовых участников мирных уличных акций уже сидят в СИЗО.

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16 августа, 10:37    
20-46, ника ты отсидел, голубка, под нарами солидный срок? Что тебя слёзы и злоба душит!

15 августа, 23:19    
Небольшая умышленная ошибка в тексте, меняющая смысл. В тексте "вот к тебе идут Ганди, поговори". Сравнивать ничтожества, бесчинствующие на улице, с Ганди, -просто неуважение великой гос. деятельности современности и кощунство. Должно быть так - " вот к тебе идут гандоны, поговори". С кем ? С гандонами ?

15 августа, 20:46    
14 бунтовщиков на нарах-это крайне мало! Должны сидеть все прозападные мрази!

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