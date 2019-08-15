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15 августа, 20:53

Волков: Власть ненавидит выборы, которые вынуждена проводить

фото ЗакС политика Волков: Власть ненавидит выборы, которые вынуждена проводить

Ближайший коллега Алексея Навального по Фонду борьбы с коррупцией и политическому протестному движению Леонид Волков, ввиду нахождения товарища в спецприемнике, провел за него еженедельную программу на канале "Навальный LIVE", в которой попытался посмотреть глазами государственной власти на процедуру тех или иных регулярно проводимых выборов. Волкову кажется, что власть терпеть не может этот "ритуал", поскольку он ей только мешает и поскольку у нее уже "всё хорошо".

"Они же ненавидят выборы, потому что не могут ничего на них выиграть, демократические выборы - такая штука, где они могут только проиграть. У них уже все ресурсы в руках, но, блин, раз в несколько лет им приходится изображать какие-то процедуры, по результатам которых они могут все потерять, и, конечно, испытывают из-за этого боль", - отметил политик в эфире.

По его словам, чиновникам было бы гораздо легче жить вовсе без выборов любого калибра, но они живут в стрессе, а одна из полезных функций ФБК - в том, чтобы этот стресс постоянно поддерживать и усиливать.

Отметим, что со второй половины лета офисы и штабы Навального, кандидаты от его команды, стремившиеся в Мосгордуму и потерявшие шансы попасть туда, подвергаются постоянным репрессиям в виде обысков, штрафов, задержаний, уголовных дел и арестов. Все они объясняют массовые преследования политическими мотивами. Сам Навальный сидит очередные 30 суток в спецприемнике МВД и испытывает мрачное предположение, что в единый день голосования 8 сентября его каким-либо образом оставят в заключении.

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16 августа, 11:33    
Сегодня теледебаты кандидатов в губернаторы СПб.
ВРИО БЕГЛОВ ПОЧТИ ГОД У ВЛАСТИ!
Как Вы оцениваете его работу? Не кажется ди Вам, что город стал по восточному гостепреимен? Форумы, конфереции, репетиции парадов, когда в будний день разводят мосты, город постоянно стоит в пробках, пропуская очередных гостей.
Строятся церкви, а не обьекты культуры.
Предприятия, где работали высококлассные специалисты, не восстанавливаются.
А какие убогие коробки жилых домов строятся.

16 августа, 10:25    
0-35, хорошо бы комментатор 20-59, был наивный глупыш. Сдаётся он тролль пригожиский, ольга-ольгинская, свои сребряные отрабатывает. Такие мать родную продадут за 15 рублей!

16 августа, 8:56    
Выборы-это забава, балаган, а гос. безопасность для страны-ГЛАВНОЕ! Потому во власть нельзя пропускать прозападных врагов России! Нельзя, всё!!!!!!!! Пусть избираются у своих единомышленников в гомосечной Европе! В России же в выборах должны участвовать исключительно патриоты Отечества, а не прозападные мрази! Это должно стать законом!

16 августа, 0:35    
20-59
Глупыш наивный, ты и не осознаёшь какую пропаганду на тебя льют. Геббельсу и в страшном сне не снилось. Ну хотя бы о пользе и необходимости заместительной миграции. Ни одному немцу, ни сейчас, ни тогда такая мысль и в голову не могла придти, а мы ежедневно слышим, что 25 миллионов черноголовиков нам необходимы, как воздух. И т.д и т.п.

15 августа, 23:11    
20-59 Фашистские пропагандистские структуры  действительно в Москве не функционируют. Но не менее опасные на данный момент для страны пропагандистские прозападные структуры, нацеленные на расшатывание гос.устоев, успешна вещают по стране.. Данный господин и его хозяин - наглядный пример. Жидовский провокатор, ненавидящий страну, в которой временно проживает, раскрывает пасть. Хозяин получил навыки разрушения нашей страны в америке, его холуй - в люксембурге. Работать по полученному бесплатно у нас образованию почему-то не желает. Видно, госдеповский гонорар поболе, чем зарплата инженера.

15 августа, 20:59    
Нельзя прозападных врагов России допускать к власти! Ни при каких обстоятельствах и любыми способами! Это было бы равносильно тому, если бы пропагандистские структуры Геббельса пустили бы в Москву осенью 1941г.

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