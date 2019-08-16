"Меня никто никогда не посадит в тюрьму": Прилепин похвалился убийствами в ДНР

Бывший нацбол, не так давно изгнанный основателем партии Эдуардом Лимоновым из рядов незарегистрированной "Другой России" писатель Захар (Евгений) Прилепин рассказал журналисту Алексею Пивоварову в рамках проекта "Редакция" о своих заслугах на поприще заместителя командира батальона спецназа в самопровозглашенной ДНР.

"Что бы там ни говорили - я управлял боевым подразделением, которое в больших количествах убивало людей. Не знаю, как я буду потом с этим разбираться", - начал Прилепин.

Убитые им граждане по ночам не беспокоят его, кошмарами он не страдает, продолжил повествование литератор.

"Они просто лежат в земле, они просто убиты. И их много. Все, что мы делали, это голимый беспредел. Однажды документы опубликуют, и все узнают, по каким направлением погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон, прикинь?" - поделился Прилепин, некогда бывший советником убитого в кафе "Сепар" экс-главы ДНР Александра Захарченко.

Между тем писатель уверен, что правосудие если и будет вершиться, то точно не над ним.

"Конечно, не боюсь. Я живу в контексте русской литературы, словесности. Где Державин, Пушкин, Лермонтов и Бестужев-Марлинский. Меня вообще никакие ваши суды не волнуют. Меня никто никогда не посадит в тюрьму", - убежденно констатировал он.

На Украине в отношении Прилепина возбудили уголовное делопроизводство по статьям местного УК об участии в деятельности террористической организации и о финансировании терроризма. Пределы самопровозглашенной республики он покинул не так давно - в прошлом году - и с тех пор живет только в РФ.