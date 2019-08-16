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16 августа, 10:21

"Меня никто никогда не посадит в тюрьму": Прилепин похвалился убийствами в ДНР

фото ЗакС политика "Меня никто никогда не посадит в тюрьму": Прилепин похвалился убийствами в ДНР

Бывший нацбол, не так давно изгнанный основателем партии Эдуардом Лимоновым из рядов незарегистрированной "Другой России" писатель Захар (Евгений) Прилепин рассказал журналисту Алексею Пивоварову в рамках проекта "Редакция" о своих заслугах на поприще заместителя командира батальона спецназа в самопровозглашенной ДНР.

"Что бы там ни говорили - я управлял боевым подразделением, которое в больших количествах убивало людей. Не знаю, как я буду потом с этим разбираться", - начал Прилепин.

Убитые им граждане по ночам не беспокоят его, кошмарами он не страдает, продолжил повествование литератор.

"Они просто лежат в земле, они просто убиты. И их много. Все, что мы делали, это голимый беспредел. Однажды документы опубликуют, и все узнают, по каким направлением погибло больше всего людей. И там стоял мой батальон, прикинь?" - поделился Прилепин, некогда бывший советником убитого в кафе "Сепар" экс-главы ДНР Александра Захарченко.

Между тем писатель уверен, что правосудие если и будет вершиться, то точно не над ним.

"Конечно, не боюсь. Я живу в контексте русской литературы, словесности. Где Державин, Пушкин, Лермонтов и Бестужев-Марлинский. Меня вообще никакие ваши суды не волнуют. Меня никто никогда не посадит в тюрьму", - убежденно констатировал он.

На Украине в отношении Прилепина возбудили уголовное делопроизводство по статьям местного УК об участии в деятельности террористической организации и о финансировании терроризма. Пределы самопровозглашенной республики он покинул не так давно - в прошлом году - и с тех пор живет только в РФ.

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3:45   leleka   lelekamazepa@gmail.com
Прилепин моральный урод и убийца. Хоть и спрятался на Раше, его все равно достанут и пристрелят, как садиста Буданова.

16 августа, 19:40    
Кого он там убил? Приехал, поторговал мордой и слинял.

16 августа, 13:12    
Мемуары палача.

16 августа, 12:36    
Прилепин-герой, вставший на защиту РУССКОГО  народа, пророссийских граждан Донбасса!

16 августа, 12:12    
Обычный убийца изображает из себя небожителя. Самовлюблённый наёмник, жаждущий хайпа на крови.

16 августа, 12:11   Амир   amirkhay@gmail.com
А судьи кто?
Прилепин убивал бандеровцев и тупиц, кто как баран поперся в АТО, иначе те бы как свои дедки с УПА сгноили сотни тысяч людей Донбасса. Благодарность таким людям как Прилепин за то, что мы теперь не воюем с вна за Ростовскую область.

16 августа, 11:19    
Подлец и убийца!

16 августа, 11:16    
Никто из УНА-УНСО за Чечню на Украине не сидел. При этом Ельцин спокойно бухал Кучмой... Невзоров недавно говорил как лихо Окуева убивала наших парней.

16 августа, 10:49    
Правосудие над подлым убийцей рано или поздно свершится

16 августа, 10:44    
Хвалиться убийством врагов русских допустимо, как это это делали и наши героические фронтовики, вернувшиеся домой с ПОБЕДОЙ над фашистами в Великой Отечественной войне! Вспоминается лозунг военных лет: "Сколько раз увидишь, столько раз и убей!"

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