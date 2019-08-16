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16 августа, 11:17

Шишкина интересуется у Беглова судьбой забытого Сада Дружбы на Литейном

фото ЗакС политика Шишкина интересуется у Беглова судьбой забытого Сада Дружбы на Литейном

Руководитель петербургского отделения "Справедливой России" Марина Шишкина направила на имя временного градоначальника Северной столицы Александра Беглова обращение с просьбой прояснить дальнейшую судьбу ветшающего Сада Дружбы на Литейном проспекте.

Дело в том, что на протяжении уже 16 лет уникальная зеленая зона, подаренная Шанхаем Петербургу на 300-летие, не стоит на балансе ни у одного ведомства. 

Разобраться с бесхозным подарком Шишкину попросил местный житель, отметивший, что за прошедшее время садом никто не занимался: там уже давно не работает фонтан, засорен пруд, облупилась черепица и декор пагоды. Горожане не раз обращались в различные инстанции, однако ни одна из них не дала четкого ответа, отказываясь заниматься сквером.

В 2016 году администрация Центрального района заявила, что на благоустройство зеленой зоны денег в бюджете не предусмотрено, поэтому все работы переносятся на 2017 год.

"С этого момента комитет по благоустройству, комитет имущественных отношений, комитет по градостроительству и архитектуре, комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, Центр комплексного благоустройства и комитет по энергетике и инженерному обеспечению двенадцать раз пытались определить подчинение сада, однако ни одно из ведомств не брало ответственность на себя", - сетуют петербуржцы.

Лишь в 2018 году комблаг отчитался, что, действительно, сад отсутствует в Реестре собственности Петербурга, и там, действительно, необходимо провести комплексные работы, а фонтан поставить на учет "Водоканала" - и всё это следует сделать до конца сентября 2019 года.

В связи с приближающимся сроком Шишкина просит Беглова дать указание профильным ведомствам городского правительства оформить право собственности на сквер и элементы его благоустройства и обязать исполнять обязанности по их содержанию.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16 августа, 12:04    
Хочу задать вопрос. Это теледебаты или планерка? Сегодня вечером 2 серия. Невнятные предвыборные ролики, с прграммами не знакомят. Одному ВРИО не нужна прграмма, почти год смотрим, как "беспартийный хозяйственник" превращает город в восточный базар. Встречаем высокопоставленных гостей, проводим форумы, конференции по каждому поводу, репетиции парадов, когда средь бела дня в будни подымаются мосты. Город стоит в бесконечных пробках!!! Город не для жителей.
Ну освоил лопату наш ВРИО, в городе строятся бесконечное множество  храмов, коробки-ульи жилья. В спальных огромнейших районах не строятся обьекты культуры, парковки, новые парки и скверы.
Ну а о восстановлении предприятий, где работали высококлассные специалисты, вообще забыли.
Город по оказанию услуг гостям.

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