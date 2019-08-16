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16 августа, 11:52

Минприроды предлагает отнять у губернаторов право решать, где не тушить лесные пожары

фото ЗакС политика Минприроды предлагает отнять у губернаторов право решать, где не тушить лесные пожары

Минприроды направило в правительство предложения по усилению мер борьбы с лесными пожарами, в который предлагает лишить региональные власти права принимать решения по установлению зон контроля лесных пожаров, пишет «Коммерсантъ».

По предложению министерства, устанавливать зоны контроля лесных пожаров должны не региональные власти, а федеральные. Также предлагается лишить регионы права самостоятельно менять границы установленных зон: включать в них арендуемые лесные участки, территории с объектами инфраструктуры, земли лесного фонда, примыкающие к особо охраняемым природным территориям и к государственной границе.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что региональные власти искажают статистику по лесным пожарам. 

Изменения предлагается внести на фоне крупных лесных пожаров в Сибири, где огонь ранее охватил 3 млн гектара леса. Было возбуждено уголовное дело о халатности в Красноярском крае. Губернатор региона Александр Усс заявлял, что бороться с такими пожарами бессмысленно, в Рослесхознадзоре заявляли об экономической нецелесообразности тушения с помощью авиации. После возмущения общественности Минобороны сформировало группировку для помощи в ликвидации пожара.

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