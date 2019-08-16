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16 августа, 12:22

Мосгорсуд подтвердил отказ Илье Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

фото ЗакС политика Мосгорсуд подтвердил отказ Илье Яшину в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы

Мосгорсуд признал законным отказ муниципальному депутату Илье Яшину в регистрации на выборах в Мосгордуму, сообщил Яшин в Facebook.

Яшина привезли на заседание суда из спецпремника, где он отбывает административный арест. По его словам, присутствовавший в суде представитель Мосгоризбиркома в ответ на вопрос о допуске журналистов ответил, что он «против, категорически», и запретил снимать его лицо.

По словам Яшина, судья не дал ему возможности выступить по существу и не рассмотрел ни одного ходатайства. Решение суда Яшин намерен обжаловать в Верховном суде и Европейском суде по правам человека.

Яшину отказывали в регистрации Мосгоризбирком и Центризбирком из-за превышения процентра брака в подписных листах. По словам Яшина, при этом комиссии отказывались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи.

8 августа Яшина в третий раз арестовали на 10 суток за участие в несогласованной акции 27 июля.

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16 августа, 13:18    
Судебная система уже давно в России дискредитировала себя. Её никто не воспринимает, как самостоятельную ветвь власти. Позже она неизбежно будет очищена от подобных судей.

Страница 1-ая (всего: 1)
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