Рекламный блок загружается...
Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Муниципал

16 августа, 13:18

Горсуд отменил решение о снятии с выборов кандидата в мундепы МО "Екатерингофский"

фото ЗакС политика Горсуд отменил решение о снятии с выборов кандидата в мундепы МО "Екатерингофский"

Городской суд Петербурга отменил  решение Ленинского районного суда об отказе в регистрации кандидату в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" Илье Широченкову, передаёт корреспондент ЗАКС.Ру.

Самовыдвиженец Широченков оспаривал решение Ленинского районного суда, который отменил регистрацию кандидата по иску соперника Константина Терехова, который говорил, что Широченков подал документы на регистрацию позже установленного срока. 

На заседании в Горсуде  юрист ИКМО "Екатерингофский" настаивала на том, что решение о дате назначения  выборов в муниципалитете было донесено до общественности 10 июня. Представитель ГИК Олег Зацепа сообщил, что Городская избирательная комиссия не обнаружила документов, которые доказывал бы слова юриста муниципального избиркома. ГИК продлил сроки приема документов для этой ИКМО. На этой неделе многих кандидатов в мундепы "Екатерингофского" через суд сняли с выборов конкуренты, использовавшие в качестве аргумента в суде продление сроков как нарушение их прав. 

Елена Владыкина

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16 августа, 20:52 Врански: сотрудник полиции применил силу к кандидату в мундепы

16 августа, 19:59 Горсуд подтвердил отказ в регистрации Натальи Бариновой кандидатом в депутаты МО "Сампсониевское"

16 августа, 17:02 Кандидатке из команды Шуршева в МО "Екатерингофский" отменили отказ в регистрации

16 августа, 16:30 КПРФ и «Яблоко» договорились о совместном наблюдении за выборами в Пушкинском районе

16 августа, 15:20 Директор бани снял с выборов в Металлострое бывшую главу муниципалитета

16 августа, 14:13 Представитель Горизбиркома в суде попросил удовлетворить иск против Горизбиркома

16 августа, 13:41 Неразегистрированный кандидат «Коммунистов России» провел пикет у ИКМО «Светлановское»

16 августа, 13:27 Предвыборный митинг КПРФ (фото)

16 августа, 13:13 Кен обжалует снятие с выборов в МО "Светлановское"

15 августа, 18:59 Екатерингоф/vybory

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


16 августа, 13:34    
Этот "пинг-понг" был заранее запланирован, чтобы внести дезорганизацию в избирательную кампанию оппозиции в муниципальных образованиях города, отвлечь силы на игры с документами.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
11:36 СМИ: Врачей в Архангельске не предупредили, что к ним попадут "радиоактивные" пациенты с полигона

10:35 В Москве пройдут пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму   1

16 августа, 20:53 Росгидромет объяснил скачок уровня радиации в Северодвинске прохождением облака инертных газов   2

16 августа, 20:52 Врански: сотрудник полиции применил силу к кандидату в мундепы   2

16 августа, 20:27 СМИ: "Яндекс.Новости" могут закрыть, если Госдума ужесточит законодательство об агрегаторах

16 августа, 20:26 Кандидаты в губернаторы Петербурга высказались о  промышленности, мигрантах и цифровой экономике   3

16 августа, 19:59 Горсуд подтвердил отказ в регистрации Натальи Бариновой кандидатом в депутаты МО "Сампсониевское"   1

16 августа, 19:23 В мэрии Москвы назвали "мелким шантажом" отказ либертарианцев от условий для согласования акции 25 августа   2

16 августа, 18:54 Гудков пожаловался в суд на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму   2

16 августа, 18:32 Журналисты запустили проект по сбору денег для выплаты штрафов задержанных на "марше Голунова"   3

16 августа, 18:30 К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей   6

16 августа, 18:15 Беглов не пришел на вторые дебаты кандидатов в губернаторы   7

16 августа, 18:11 Муниципал: МО "Екатерингофский" хочет потратить более миллиона рублей на мебель   2

16 августа, 17:52 Минтруд предлагает повысить МРОТ почти на тысячу рублей   1

16 августа, 17:50 Работы на "Дунайской" и "Проспекте Славы" близятся к финишу

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru