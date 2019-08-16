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Муниципал

16 августа, 13:41

Неразегистрированный кандидат «Коммунистов России» провел пикет у ИКМО «Светлановское»

фото ЗакС политика Неразегистрированный кандидат «Коммунистов России» провел пикет у ИКМО «Светлановское»

Представитель «Коммунистов России» Даниил Чеха 16 августа провел одиночный пикет у здания избирательной комиссии МО «Светлановское», требуя зарегистрировать себя кандидатом в местные муниципальные депутаты и привлечь к уголовной ответственности сотрудником ИКМО. Об этом ЗАКС.Ру сообщил второй секретарь петербургского отделения партии Александр Рахманин.

По его словам, ИКМО дважды отказала в регистрации Чехе по одним и тем же основаниям: якобы «Коммунисты России» не уведомили комиссию о партийной конференции. При этом 31 июля, после первого отказа, Горизбирком рекомендовал повторно рассмотреть вопрос о регистрации Чехи кандидатом.

Теперь коммунисты намерены просить городскую комиссию, чтобы она сама зарегистрировала их кандидата.


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