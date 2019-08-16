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16 августа, 14:45

Обвиняемого в мошенничестве экс-главу петербургского РСМ освободили в зале суда

фото ЗакС политика Обвиняемого в мошенничестве экс-главу петербургского РСМ освободили в зале суда

Завершено уголовное делопроизводство, возбужденное ранее в отношении бывшего руководителя и начальника отдела финансового планирования и контроля Межрегиональной общественной организации Российского Союза Молодежи в Петербурге и Ленобласти Дмитрия Лядова и его подельницы Марины Дементьевой, пишет "Мойка78". Сегодня, 16 августа, подсудимые выслушали приговор.

Лядову и Дементьевой были предъявлены обвинения в покушении на мошенничество (ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2016 году они подали заявку на субсидию Смольного на проект "Кадровая школа актива молодежных общественных организаций в Петербурге", не собираясь его реализовывать. Они рассчитывали получить и присвоить более 545 тысяч рублей. Для этого обвиняемые представили фиктивные документы в комитет по молодежной политике, но в ведомстве заметили подлог.

Тем же способом фигуранты дела пытались похитить 478 тысяч рублей якобы для акции по вручению паспортов 14-летним подросткам в торжественной обстановке. Кроме того, следствие выяснило, что Лядов и Дементьева похитили свыше 807 тысяч рублей в качестве субсидии на проект по направлению "Развитие эффективных моделей и форм вовлечения молодежи в трудовую и экономическую деятельность".

Ни Лядов, ни Дементьева свою вину в инкриминируемом им преступном деянии не признали.

Экс-главу петербургского РСМ приговорили к 2,5 годам колонии общего режима, однако суд зачем ему время, проведенное в СИЗО, в связи с чем его освободили прямо из зала суда.

Дементьевой дали 2,5 года условно.

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16 августа, 15:12    
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