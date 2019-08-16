КПРФ и «Яблоко» договорились о совместном наблюдении за выборами в Пушкинском районе

Местные отделения КПРФ и «Яблока» заключили союз по наблюдению за выборами губернатора Петербурга и муниципальных депутатов. На днях соответствующие документы приняли Совет Пушкинского местного отделения РОДП «Яблоко» и Пушкинское местное отделение КПРФ.

Они решили оказывать друг другу поддержку, совместно координировать расстановку членов участковых комиссий с правом решающего голоса и общими усилиями добиваться устранения нарушений. Также партии призвали к объединению другие организации, «не запятнавшие себя на уровне района, города участием в фальсификациях выборов».

- В самом Пушкине у нас сейчас реально представлены три политические силы. Это «Единой России» 19 человек, 17 человек - команда «Яблока» и 11 – КПРФ, - сообщил ЗАКС.Ру координатор Пушкинского районного отделения «Яблока» Александр Маханьков. - Остальных в расчет можно не брать, борьба будет между тремя силами. «Яблоко» и КПРФ заинтересованы в том, чтобы выборы прошли честно, потому что в Пушкине всегда используется серьезный админресурс.

Напомним, ранее кандидат в губернаторы от КПРФ Владимир Бортко обратился к руководству псковского отделения «Яблока» за помощью в организации наблюдения за выборами губернатора Петербурга на «дачных» участках в Псковской области.

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