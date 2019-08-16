Координатора штаба Навального в Москве оштрафовали на 300 тысяч рублей за призывы к протестам

Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 300 тысяч рублей координатора столичного штаба Алексея Навального Олега Степанова за призывы к участию в несанкционированных акциях на Трубной площади.

Вместе с тем сегодня, 16 августа, заканчивается срок второго отбытого активистом административного ареста из-за участия в протестах, связанных с выборами в Мосгордуму. Всего он провел в стенах спецприемника 23 дня.

Первый арест на 8 суток Степанов получил потому, что правоохранители узрели в словах "Вернем себе право на выборы!" в его посте в Facebook призывы к участию в акции 27 июля. Во второй раз его задержали сразу на выходе из спецприемника и вновь отправили туда уже за воззвания выйти на Трубную площадь 16 июля.

Напомним, в середине июля окружные избиркомы Москвы отказали в регистрации 57 кандидатам в депутаты Мосгордумы. После "забракованные" кандидаты заявили, что их подписи были посчитаны незаконно. С тех пор в столице еженедельно проходят акции протеста, в которых принимают участие граждане, требующие допуска незарегистрированных политиков до выборов. На несанкционированной акции 27 июля были задержаны рекордные 1373 человека. После этого Следком возбудил уголовное дело о "массовых беспорядках", фигурантами которого являются 14 жителей столицы.