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16 августа, 18:30

К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей

фото ЗакС политика К организаторам столичных протестов подали иски о возмещении ущерба на 13 млн рублей

Московские компании желают, чтобы организаторы несогласованных столичных протестов возместили им 13 млн рублей ущерба постфактум акций, прошедших в Москве 27 июля, пишет "Новая газета".

Иски о взыскании убытков в Коптевский и Тушинский суды подали "Мосгортранс", "Автомобильные дороги" и кадровый холдинг ООО "АНКОР". Ответчиками выступают политики и незарегистрированные кандидаты Илья Яшин, Александр Соловьев, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Иван Жданов, Владимир Милов, Алексей Навальный, Олег Степанов и Георгий Албуров.

В "Мосгортрансе" сообщили, что из-за протестов 27 июля "произошла задержка движения маршрутного транспорта общего пользования, что причинило ГУП убытки" в раземере 1 218 591, 58 рубля.

"Простой транспортных средств произошел по причине перекрытия проезжей части участниками несогласованных акция в разных частях города", - уточнили на предприятии.

В компании "АНКОР" заявили, что были вынуждены закрыть помещение на Тверской улице "с целью сохранения имущества, непричинения вреда персоналу и посетителям". Компания хочет, чтобы ей покрыли почти 552 тысяч рублей ущерба.

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10:23   Константин Коханов   parfirich@kohanov.com
Когда в России к  Власти  примазались «ельцинские жиды», народу остаётся только наблюдать каким «майданом» их стремятся сменить "жиды", не допущенные Владимиром Путиным к распилу бюджетных денег:  
###
Чтоб мразь отделалась деньгами,
И не обделалась в суде,
Лишь Власти к штрафам подогнали.
Подонков выходки везде.
###
Давно в пуху у Власти рыло,
Народ не знает, чем отвлечь,
С Чубайсом Грефа, чтоб «забыли»,
И кто хотел на рельсы лечь.
###
В «МК» и в «Новой» сволочь воет,
В «Дожде» и в «Эхе» слышен стон,
Боятся гнев народный смоет
«Жидов» Москвы к «жидам» в Бостон.

16 августа, 21:39    
19-07 Послебодунов ! Чего опять развёл конспирацию ? Чего не подписываешь свои высеры? Твой талант ясновидящего шизофреника не скроешь, Онанизм и алкоголизм прочно вошли в твою суть. Хотя сегодня ты и не упомянул что-нибудь из гомосексуального, а "Сашу" забыл убрать. Или не можешь по причине умственной отсталости. Продолжай лечиться, несчастный.

16 августа, 19:07    
18:36, 18:53 Ты чего раскукарекался, Сашок, будто тебе перепадет с них что-то? В конечном счете, "организаторам" 13 лямов+издержки заплатят граждане России, включая тебя.

16 августа, 18:53    
Деньги на стол, прозападные мрази!!! И без разговоров! Иначе отправим всех подрывников России на просторы Сибири лес валить!

16 августа, 18:47    
Анкоре вред никто не причинял, они сами решили закрыться. Мосгортранс пусть с Путина взыскивает когда кортежи пропускает.

16 августа, 18:36    
Обязательно надо взыскать с бунтовщиков взыскать эти 13 миллионов!!! Или эти прозападные скоты пусть отработают их на урановых рудниках, толкая вагонетки!

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