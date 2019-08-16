Гудков пожаловался в суд на отказ в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Представители руководителя "Партии перемен" Дмитрия Гудкова обратились с жалобой в столичный Горсуд на отказ регистрировать его в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы, поделился с "Интерфаксом" пресс-секретарь политика Алексей Обухов.

В ближайшее время суд должен назначить дату рассмотрения иска. Представлять интересы Гудкова будет юрист "Правозащиты Открытки" Евгений Порошин.

Политика, подписи которого как кандидата в депутаты столичного парламента месяц назад забраковал Мосгоризбирком, арестовали 30 июля на 30 суток за повторное нарушение правил проведения уличного мероприятия. Его судили за несогласованную акцию 14 июля в Новопушкинском сквере, вылившуюся в шествие.