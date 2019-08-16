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16 августа, 19:23

В мэрии Москвы назвали "мелким шантажом" отказ либертарианцев от условий для согласования акции 25 августа

фото ЗакС политика В мэрии Москвы назвали "мелким шантажом" отказ либертарианцев от условий для согласования акции 25 августа

Организаторы митинга 25 августа отказываются проводить его на проспекте Сахарова с внешней стороны Садового кольца в Москве, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного депортамента региональной безопасности.

По словам представителей мэрии, организаторы хотят провести митинг у дома 12 по проспекту Сахарова, а не 9, как предложили столичные власти в ответ на заявку. «По нашему мнению, за этим решением об отказе скрывается мелкий шантаж, а не желание проводить мероприятие», - заявили в департаменте.

Ранее мэрия Москвы сообщила о согласовании митинга 25 августа. Заявители – Либертарианская партия – не согласилась на этот вариант, заявив, что будет настаивать на согласовании акции на внутренней стороне проспекта.

Акции протеста в Москве длятся с середины июля, протестующие требуют допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. Кроме шествия 27 июля, крупная акция состоялась 3 августа. В каждый из этих дней были задержаны более 1000 человек, правоохранители применяли спецсредства.

10 августа прошла крупная согласованная акция протеста, которую посетили около 50 тысяч человек. После этого некоторые из участников направились в сторону администрации президента, и их начали задерживать. В автозаки попали более 250 человек.

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16 августа, 20:31   Константин Коханов   parfirich@kohanov.com
Несистемная оппозиция путинскому режиму обиделась на московские власти. Мэрия не согласовала акции протеста в центре Москвы в две ближайшие субботы, сама даже того  не подозревая, напомнила жидам еврейской национальности,  чей протест щедро оплачивает помилованный Путиным олигарх Ходорковский,  что в «шаббат» евреи  должны воздерживаться от любой работы (и физической, и творческой), т.к. «шаббат» - это  союз еврейского народа с Богом. Оговорюсь, что «жиды» еврейской национальности (а не других наций), в своей массе атеисты и ничего кроме бизнеса и жажды власти у них за душой нет, хотя и души у них никогда не было. Поэтому жиды еврейской национальности митингов даже в субботы не пропускают, но им хочется, чтобы и нормальных евреев на митингах  было больше хотя бы числа представителей ЛГБТ-сообщества.
Ну, а кому  сейчас возглавить оппозицию путинскому режиму?
###
Кто оппозицию возглавит,
На баррикады поведёт,
Собчак и Соболь ведь обгадит,
Кого угодно обосрёт.
###
А Соболь кто? – с бульвара девка,
Её Навальный сдуру «снял»,
Как проститутку-однодневку,
С которой он не переспал.
###
Но оплатил её «работу»,
Ему, чтоб стала помогать,
Сгонять евреев по субботам,
По всей Москве митинговать.
###
Мешать прохожим на бульварах,
Машинам путь, перекрывать,
Ведь Ходорковский деньги даром,
Не будет просто так давать:
###
Нужна с ОМОНом потасовка,
И вопли, - суки, бьют детей!
И чтоб какая-та «жидовка»,
Сломала несколько ногтей.

16 августа, 19:39    
Московской мэрии надо внимательно следить за этими прозападными мразями, способными лишь на дешёвые провокации и гнусный шантаж!

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