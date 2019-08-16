СМИ: "Яндекс.Новости" могут закрыть, если Госдума ужесточит законодательство об агрегаторах

Компания «Яндекс» рассматривает вариант закрытия сервиса «Яндекс.Новости» в случае ужесточения регулирования агрегаторов, пишет «Коммерсант».

В «Яндексе» заявили, что считают нынешнее законодательство достаточным для регулирования новостных агрегаторов. «Если от канала доставки требуют функции проверки, редактирования и опровержения контента — он перестает быть каналом доставки», - пояснили в компании.

Ранее совет Госдумы решил провести внеочередное заседание, на котором рассмотрят тему «фейковых новостей» в «Яндексе». Случилось это после того, как в топ «Яндекс.Новости» вышла тема о запрете старых автомобилей, которую в Госдуме опровергли.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин и первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев обсуждали идею об ограничении доли иностранного участия в «значимых информационных ресурсах». В заявлении на сайте Госдумы упоминалось об усмотренном «элементе иностранного вмешательства». Систему попадания в топы «Яндекса» назвали «небезупречной» и указали на влияние «множества кричащих "желтых" заголовков» на выбор новостей.