В Москве пройдут пикеты в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму

Сегодня, 17 августа, в Москве должна пройти серия одиночных пикетов в поддержку не прошедших регистрацию в Мосгоризбиркоме кандидатов в столичный парламент. Активисты поддержат также демонстрантов, задержанных и арестованных во время акций протеста.

Мероприятие анонсировали мундепы от партии "Яблоко" Елена Русакова, Андрей Морев и Елена Филина, а также журналист Илья Азар, передает "Интерфакс". Ранее мэрия отказала им в согласовании массовых пикетов.

"Поэтому остается только формат одиночного пикета […] Будьте осторожны, стоять с плакатом можно только одному человеку, строго по очереди", - напоминает у себя в Facebook Русакова.

Формат одиночных пикетов не требует согласования с властями.

Напомним, по итогам кампании по сбору подписей в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы окружные избирательные комиссии отказали в регистрации 57 гражданам, большинство из которых являются независимыми оппозиционными политиками - Любови Соболь, Дмитрию Гудкову, Ивану Жданову, Илье Яшину и другим. После этого в Москве прошли массовые протесты в их поддержку - 14 июля, 20 июля, 27 июля, 3 и 10 августа. Сейчас большинство из "забракованных" кандидатов отбывают административные аресты за призывы к участию в несанкционированных акциях.