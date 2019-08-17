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Муниципал

17:11

СМИ: Врачи не выявили повреждений на теле кандидатки в мундепы "Ульянки"

фото ЗакС политика СМИ: Врачи не выявили повреждений на теле кандидатки в мундепы "Ульянки"

Медики не обнаружили повреждений на теле кандидата в муниципальные депутаты МО "Ульянка" Елены Кондрашовой, по отношению к которой накануне, 16 августа, как заявил другой кандидат в этом округе Павел Кондрашов, полицейский "без опознавательных знаков" якобы применил грубую силу за раздачу агитационных материалов, передает "Интерфакс".

Женщину доставили в городскую больницу №26, где ей сделали УЗИ. После проверки Кондрашовой предложили остаться в стационаре, однако она отказалась, рассказал собеседник агентства.

Инцидентом с участием кандидатки в мундепы заинтересовался Следком. Днем ранее девушка, раздававшая агитматериалы в поддержку Кондрашовой, столкнулась с неким "безымянным" сотрудником полиции, который запретил ей делать это. Волонтерка решила позвонить своей начальнице. Параллельно с этим правоохранитель якобы отобрал у нее паспорт. Прибыв на место конфликта, Кондрашова попыталсь зафиксировать действия борца с преступностью на телефон, однако он выхватил мобильный аппарат у неё из рук, после чего, по словам активистом, нанёс её несколько ударов. В результате женщина вынуждена была обратиться в полицию.

Проверкой инцидента также занимается петербургское МВД.

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