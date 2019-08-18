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Новости

11:18

В Токсово акция против захвата озер собрала более 200 человек

фото ЗакС политика В Токсово акция против захвата озер собрала более 200 человек

На территории Токсово прошло протестное уличное мероприятие, на котором выдвигались требования перестать застраивать береговую линию озер. На митинге собралось, по оценкам участников, порядка 250 человек.

Утверждается, что после речей с импровизированной сцены наиболее активные граждане отправились валить заборы, которые, по их мнению, установлены вдоль берега незаконно.

"Вновь и вновь жители демонстрируют, что народная инициатива способна на гораздо большее, чем власти", - резюмировали организаторы.

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Фотография: "МБХ Медиа"


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:38    
А народ это и есть власть.
Целиком и полностью поддерживаю жителей в борьбе против хамского самозахвата.
Если нет хозяина, то самим надо действовать. А то гадят на головы, да ещё и размазывают.
Так дело не пойдёт.

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