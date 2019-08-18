Осужденный публицист Стомахин объявил о голодовке

Радикальный политический публицист Борис Стомахин, несколько раз осужденный по "экстремистским" статьям УК, в знак протеста против условий своего содержания в заключении объявил голодовку. Об этом стало известно из Facebook правозащитника Виктора Корба. Отчаянный жест Стомахин совершил, будучи помещенным в карцер. Отмечается, что до конца семилетнего срока, который он отбывает, остался всего один месяц.

"Вертухаи продолжают издеваться над самым стойким российским диссидентом при полном попустительстве со стороны СМИ и статусных правозащитников", - пишет Корб.

Это не первое подобное действие публициста: так, весной 2016 года он держал сухую голодовку. В 2018 году он жаловался на избиения и угрозы, которые ему приходится претерпевать.