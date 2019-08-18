Активисты Шиеса зафиксировали выгрузку 24 бочек топлива

Экозащитники, обосновавшиеся в палаточном лагере на станции Шиес, сигнализировали о том, что их опасения подтвердились: работы по строительству полигона возобновились со всей интенсивностью. Накануне, 17 августа, два вертолета доставили на место стройки 24 бочки с дизельным топливом.

Человека, задокументировавшего эту процедуру на камеру, сотрудники ЧОП обвинили в незаконном проникновении на охраняемый объект. В тот день активистов также обвинили в уничтожении деревьев.

Известно, что полицейские задержали троих протестующих и увезли их на поезде.

Экотехнопарк, куда планируют свозить подмосковный мусор, является причиной "бессрочки" уже почти целый календарный год.