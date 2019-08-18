Минздрав предложил тестировать работников на алкоголь, Онищенко поддержал

Министерство здравоохранения, апеллируя к безопасности разработало проект, в рамках которого предполагается проверка случайным способом сотрудников тех или иных организаций и предприятий на содержание алкоголя в крови. Инициативу одобрил бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, известный, в частности, идеей запрета на ввоз грузинского вина в 2006 году. В его представлении, уровень потребления алкоголя в России является критическим, и данная мера ситуации точно не навредит.

"8 литров - это та критическая черта, а мы находимся за этой чертой по данным Всемирной организации здравоохранения. Предложение Минздрава - разумное, оно опирается на международную практику", - цитирует слова Онищенко, ныне являющегося депутатом Госдумы, РИА "Новости".

Непонятно ему только то, что в дело вступает не его бывшее ведомство, а подразделение правительства.

В рамках новой инициативы также предлагается поощрять тех сотрудников, кому удалось побороть табачную зависимость.