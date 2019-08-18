Радзиховскому кажется, что московские электоральные протесты "перегорели"

Политический обозреватель Леонид Радзиховский, до последнего времени посещавший акции московской оппозиции, на которых требуют допуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, отметил, что тема "уходит" и становится менее интересной.

"Мне кажется, что эта история перегорела, что костер погас. Отдельные угольки светятся, но в целом костер погас. Если бы у этого протеста были организаторы, я бы им посоветовал: сейчас оставшуюся энергетику не трогайте, не мельчите, не дробите, люди устали от этих побоев", - сказал он в интервью YouTube-каналу Sobinews.

По его мысли, в ближайшие уик-энды много людей уже будет не собрать, а значит, необходимо накапливать силы и эмоции для того, чтобы "испортить Собянину день выборов". 8-9 сентября Радзиховскому кажется правильным "что-то учудить". При этом, в его представлении, каким-либо образом повлиять на выборы и на их результат абсолютно невозможно.

Напомним, что Мосгоризбирком, придравшись к качеству собранных подписей, снял с выборов в столичный 57 независимых кандидатов. Часть из них продолжает свое "турне" по местам заключения.