Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

9:55

ФССП наделят правом уведомлять должников через смс о запрете покидать РФ

фото ЗакС политика ФССП наделят правом уведомлять должников через смс о запрете покидать РФ

Начиная с 2020 года судебные приставы будут сообщать должникам о запрете выезжать за рубеж посредством смс-информирования: соответствующую инициативу представили в Минюсте.

"О возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применении мер принудительного исполнения лицо, участвующее в исполнительном производстве, будет информировано посредством передачи ему короткого текстового сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи", - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Также ФССП станет уведомлять граждан через Единый портал госуслуг.

В обоих случаях необходимо согласие лица, участвующего в исполнительном производстве, на подобную рассылку. Оно должно быть отображено в расписке, где будет указан номер телефона для отправки уведомлений. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


9:59    
Всех должников надо сажать в долговую яму и не кормить!!! Отдал долг-получи свободу! Это правило должно стать законом в России!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
15:11 Зюганов думает, что некто отгородил Путина от "нормального общения" с ним   1

14:45 Суд оставил под арестом двоих фигурантов дела о "массовых беспорядках" в Москве   1

14:40 Милонов: "Умным голосованием" Навальный делает из своих сторонников баранов   1

14:25 Собянин возразил всем жалующимся на притеснение малого бизнеса

14:10 Петербургская активистка стала первой в городе фигуранткой дела об оскорблении власти   1

13:36 Жителя Кургана оштрафовали за публикацию матерной песни про Путина

13:12 Вышедший из спецприемника сотрудник ФБК пожаловался, что у арестантов "воровали салатик"   3

12:58 Навальный призвал собрать по 200 тысяч рублей для каждого арестованного участника московских "беспорядков"   1

12:48 Муниципал: МО “Екатерингофский” отпразднует день рождение Смакотина на концерте СБПЧ   1

12:46 СМИ: Экс-охраннику Путина принадлежит дом на Рублёвке за 500 млн рублей   2

12:30 Гудков рассказал о необычном сокамернике

12:16 Держащего голодовку Шестуна поместили в реанимацию   2

11:59 Максим Шевченко скептически оценил митинг КПРФ 17 августа   1

11:57 Муниципал: Галкина обратилась в полицию из-за фейковой агитации от ее лица

11:45 В Новосибирске православные активисты лишили мужчину "кощунственной" футболки   2

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru