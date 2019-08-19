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Муниципал

11:57

Галкина обратилась в полицию из-за фейковой агитации от ее лица

фото ЗакС политика Галкина обратилась в полицию из-за фейковой агитации от ее лица

Кандидат в муниципальные депутаты МО “Морской” Ольга Галкина, которая идет на выборах самовыдвиженцем вместе с командой активистов “Защитим остров Васильевский”, обратилась в полицию и избирательную комиссию МО из-за фейковой агитации с якобы компрометирующими данными на оппонентов из “Единой России” Гюльахмеда Мамедова, Игоря Иванова, Юлию Ивасишину и других.. Галкина вместе с другими кандидатами нашли листовки в подъездах домов накануне, 18 августа. 

Галкина в разговоре с корреспондентом ЗАКС.Ру предположила, что из-за распространения листовок с порочащими сведениями она может получить второе предупреждение о нарушении правил проведения выборов от Горизбиркома. Если ГИК выдаст предупреждение, то оппоненты кандидатки могут обратиться в прокуратуру и потребовать аннулировать её регистрацию на выборах. 

По словам Галкиной, первое предупреждение получила вся команда активистов “Защитим остров Васильевский”, из-за проблем с типографией, которая печатала агитационные материалы. Второе предупреждение избирком может выписать лично Галкиной. 

Сообщество “Защитим остров Васильевский”, под брендом которого на выборы вышли Галкина и другие самовыдвиженцы из ее команды, назвали агитацию фейком и обвинили в ее создании “пригожинских”. После полиции они намерены обратиться с заявлением в избирательную комиссию муниципалитета.


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