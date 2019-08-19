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Новости

12:46

СМИ: Экс-охраннику Путина принадлежит дом на Рублёвке за 500 млн рублей

фото ЗакС политика СМИ: Экс-охраннику Путина принадлежит дом на Рублёвке за 500 млн рублей

Бывший начальник охраны Владимира Путина и действующий заместитель главы ФСО Олег Климентьев владеет домом за 500 млн рублей, расположенном в поселке "Речное" на Рублево-Успенском шоссе, делится Republic.

В расследовании журналистов отмечается, что участок размером 2,5 тысяч кв метров и стоящий на нем дом в 752 "квадрата" в 2014 году приобрела в собственность экс-охранника. Земля в этом районе элитная, поэтому на неё чета Климентьевых потратила до 632 млн рублей, в то время как сама вилла оценена в порядка 500 млн рублей. 

Примечательно, но за последние 5 лет официально задекларированный достаток семьи Климентьевых - 77,7 млн рублей.

Также, согласно выписке из Росреестра, супругам принадлежит две квартиры в Москве и участок в деревне Ящерево - в непосредственной близи к резиденции Путина.

В прошлом году "Собеседник" рассказал о квартирах других бывших охранников главы государства, стоимость которых не соответствует уровню их дохода. В расследовании упоминался в том числе губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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14:51    
Ждем признательных показаний!

13:09    
Жванецкий уже давно сказал, что "кто что охраняет, тот то и имеет". Но в данном случае охраняют Персону. Дальше даже думать боюсь... Но результат очевиден.

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