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Новости

14:40

Милонов: "Умным голосованием" Навальный делает из своих сторонников баранов

фото ЗакС политика Милонов: "Умным голосованием" Навальный делает из своих сторонников баранов

Депутат Государственной думы от Петербурга Виталий Милонов дал свою оценку тактике "умного голосования", предлагаемой в течение всего 2019 года политиком Алексеем Навальным и его сторонниками. Такое поведение на выборах видится ему не только не умным, но еще и унизительным. По мнению Милонова, Навальный в меркантильных интересах использует людей как безмозглую массу, фактически призывая их голосовать за кого угодно.

"Можно серьезно обогатиться за счёт того, что без каких-либо разъяснений просто укажешь: «мы голосуем сегодня за этого человека. Это голосование показывает, кого видит в лице своих сторонников господин Навальный: стадо баранов", - заявил депутат в интервью, данном ИА "Общественная служба новостей".

Милонов утверждает, что оппозиционера интересует только коммерция, и что политика, нюансы той или иной политической программы ему безразличны. Более того, депутат считает, что Навальный боится обсуждать политику "по существу".

Напомним, "умное голосование" 8 сентября предполагает, что нужно подписаться за того кандидата, кто представляет собой самого сильного соперника для кандидата от власти. Кто именно это будет - обещают сообщить региональные штабы Навального.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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14:50   Василий  
А Милонов строя свои коммерческие церкви с пекарнями, делает из верующих людей баранов..

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