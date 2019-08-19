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Новости

15:39

«Ленэнерго» закрасило «легализованное» граффити «Крылья дружбы»

фото ЗакС политика «Ленэнерго» закрасило «легализованное» граффити «Крылья дружбы»

Сотрудники компании «Ленэнерго» закрасили посвященное союзу России и Сирии граффити «Крылья дружбы», которое располагалось на трансформаторной будке у домов 20-22 по проспекту Маршала Жукова. Об этом ЗАКС.Ру сообщил глава МО «Красненькая речка» Александр Абраменко.

По его словам, ранее власти округа обращались в «Ленэнерго» с запросом на размещение граффити и получили положительный ответ. Почему сейчас организация закрасила изображение, Абраменко не знает.

- Видимо, кому-то это не понравилось. Видимо, кому-то не понравилась российско-сирийская дружба. Видимо, кому-то не понравилось присутствие почетного консула Сирийской Республики. Я не знаю, в чем здесь причина, честно говоря, - сказал глава МО.

В «Ленэнерго» ЗАКС.Ру сообщили, что граффити закрасили из-за жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург». Государственная административно-техническая инспекция направила предписание «Ленэнерго» о том, что изображение нарушает Правила благоустройства города, уточнили в пресс-службе компании. Там же добавили, что организации грозил штраф за неустранение проблемы в указанный срок. Помимо этого, в пресс-службе заявили, что граффити с «Ленэнерго» никто не согласовывал.

«Соответствующее граффити с компанией как собственником не согласовывалось. Однако, отметим, что даже наличие согласия собственника  в данном случае не является гарантией от удаления, т.к. наличие изображения нарушает вышеуказанные Правила», - сообщили в организации.

Автор жалобы на портале «Наш Петербург» приложила к обращению фотографии граффити с торжественного открытия изображения. На одном из фото на фоне граффити изображены присутствовавшие на мероприятии политики, чьи лица замаскированы.

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Напомним, граффити «Крылья дружбы» презентовали в МО «Красненькая речка» 29 июня. На открытии изображения присутствовали спикер Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров, почетный консул Сирии Малаз Гхази и другие политики. Макаров на церемонии открытия произносил торжественную речь о важности этого «легализованного граффити». «Убежден, что этот арт-объект, наполненный глубоким идейным смыслом, станет не просто украшением Кировского района Санкт-Петербурга, а еще одной точкой соприкосновения, местом силы российского и сирийского народов, которые, словно эти крылья, стремятся к мирному небу, дружбе и сотрудничеству», - описывал тогда арт-объект спикер. 

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В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:44   eduar   eduardserniiv@mail.ru
а вы знали что лишний вес приводит к большинству современных болезней! А скидывать его ох как не просто, но это было до недавнего времени, теперь наше министерство разработало препарат который позволяет ускорять процесс жирозжигания в 10 раз и так мы худеем. Опробовал с женой лично и результат удивил нас, вот сами почитайте что может этот препарат --- http://gg.gg/nerosis

16:25   Андрей  
Опять этот рыжий что-то мутит

16:23   Павел  
Перед сирийцами неудобно за такой бардак.
В городе не понять - кто власть..
Муниципалы делают, Ленэнерго удаляет. Причём администрация в двух шагах- почему нельзя по-человечески, обсудить, согласовать..

16:08   Вовчик  
Видны уши Виталия)
Интересно, а как это прокомментируют в администрации Президента, ведь фото граффити было опубликовано на страничке  Кремля В.В. в Инстаграмм

16:01   Иван  
Знаем мы чьих рук это дело.. Виталия да его дружка главы района Иванова. Видимо их не пригласили просто)

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