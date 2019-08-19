Улицкая подписала открытое письмо протеста Путину, в котором он сравнивается с Николаем II

Литератор и общественный деятель Людмила Улицкая вместе с политиком Леонидом Гозманом и политологом Дмитрием Орешкиным оставила свою подпись под публичным обращением к президенту Владимиру Путину, размещенном на сайте "Эха Москвы".

В эмоциональном тексте препарируется предполагаемое отношение главы государства к летним протестам 2019 года, которые участились в столице, связаны с выборами и почти всегда грубо разгоняются. Авторы выражают досаду в связи с тем, что Путин не идет на диалог с обществом, и это делается настолько демонстративно, что уже и общество перестает уповать и рассчитывать на продуктивную коммуникацию.

"Тысячи людей Вы толкаете на путь жесткой силовой борьбы и на подполье. Сотни тысяч, если не миллионы, не участвуя в такой борьбе сами, будут сочувствовать ей и оказывать моральную поддержку людям, активно противостоящим Вам и Вашей системе. Как в свое время Николай Второй, Вы готовите в стране революцию", - пишут составители обращения.

Не стесняясь, авторы прямо говорят, что ожидания президента от своей конечной роли в истории России, вероятнее всего, разойдутся с реальным результатом.

"Похоже, Вас запомнят как человека, погубившего нашу страну", - заключают общественные деятели.

Послание продиктовано митингами против недопуска до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов. За участие в несанкционированных акциях и призывы к ним постоянно заключают в спецприемники лидеров протеста. Рядовым активистам достается еще сильнее: тринадцать человек находятся в СИЗО по делу о массовых беспорядках.