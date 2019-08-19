КГИОП лишил статуса памятника исторический дом в Кронштадте

Дом Никитина, расположенный на центральной Соборной площади в Кронштадте, утратил статус культурно-исторического памятника по решению КГИОП. Решение подписано главой комитета Сергеем Макаровым.
В тексте документа утверждается, что культурной ценности здание собой не представляет.
Ранее, как сообщает градозащитное издание "Канонер", эксперт Валерий Гуляев, делая вывод о ценности здания, а, точнее, ее отсутствия, ссылался на то, что в XX веке сооружение перестраивали и что были утрачены кронштейны и решетки балконов.
Дом Никитина построили в 1853 году.
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