На центральных улицах Петербурга занизили бордюрный камень

В Центральном и Адмиралтейском районах представители бюджетной организации "Дирекция транспортного строительства" приняли работы по занижению бордюрного камня.

На сайте Смольного сообщается, что в рамках дорожного ремонта это было произведено на Конной улице, улице Писарева и в Прядильном переулке. Всего для большей доступности городской среды бордюр занизили на 11 пешеходных переходах.

Адреса выбирались, исходя из поступивших от граждан обращений и просьб. В качестве подрядчиков выступили АО "ПО "Возрождение" и ЗАО "АБЗ-Дорстрой".