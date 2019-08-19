Путин признал неправоту за снятыми с московских выборов кандидатами

Впервые за то долгое время, в течение которого продолжаются московские политические протесты вокруг выборов в Мосгордуму, о них напрямую высказался глава государства Владимир Путин. По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала Russia Today, независимых кандидатов не допустили по очевидным причинам, в частности он заявил, что подписи в поддержку некоторых претендентов на депутатские места были, по мнению специалистов, сфальсифицированы.

"Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты. Власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо столкновений с властями", - прозвучала его позиция.

В строгой манере президент дал понять, что несанкционированные акции и попытки бунта будут пресекаться с уже не раз продемонстрированной столице строгостью.

До выборов, придравшись к подписям, не допустили 57 независимых кандидатов. Выходивших в их защиту людей массово задерживали. 13 из них уже находятся в СИЗО.