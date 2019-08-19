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19:33

Путин признал неправоту за снятыми с московских выборов кандидатами

фото ЗакС политика Путин признал неправоту за снятыми с московских выборов кандидатами

Впервые за то долгое время, в течение которого продолжаются московские политические протесты вокруг выборов в Мосгордуму, о них напрямую высказался глава государства Владимир Путин. По его словам, прозвучавшим в эфире телеканала Russia Today, независимых кандидатов не допустили по очевидным причинам, в частности он заявил, что подписи в поддержку некоторых претендентов на депутатские места были, по мнению специалистов, сфальсифицированы. 

"Граждане имеют право на мирные, в соответствии с действующим законом, протесты. Власти должны обеспечить реализацию этих прав. Но никто, ни власти, ни какие-то группы граждан не имеют права нарушать действующий закон и доводить ситуацию до абсурда либо столкновений с властями", - прозвучала его позиция. 

В строгой манере президент дал понять, что несанкционированные акции и попытки бунта будут пресекаться с уже не раз продемонстрированной столице строгостью.

До выборов, придравшись к подписям, не допустили 57 независимых кандидатов. Выходивших в их защиту людей массово задерживали. 13 из них уже находятся в СИЗО.

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21:07    
Его уже увольнять собираются, а он про бунт что-то. Пора просыпаться! А то так и недолго и ...

21:06    
Лицемер и пустобрёх.

21:05    
После его полёта со стерхами, я его серьёзно не воспринимаю.

21:03    
Прозападные враги России уже захватили власть в государстве и насильственно её удерживают нарушая закон и Конституцию.

20:59    
Прозападных врагов России во власть пускать нельзя, и делать это надо любыми способами!

20:41    
Импичмент

20:31    
признавать неправоту он может только свою, а независимых кандитов только считать неправыми. И когда человек лично говорит что подпись его, а графолог утверждает что нет - то это цирк, балаган и лживое представление, несовместимое с государственными органами власти.
Ну а про бунт кого то давно уже успоколили с такими речами.

20:17    
Очень добродушный ответ Путина на провокации прозападной "пятой колонны" в Москве! Но в этом весь Путин...

Страница 1-ая (всего: 1)
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