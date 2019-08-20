Twitter запретит рекламу государственным СМИ

Сервис микроблогов Twitter запретит государственным СМИ публиковать рекламу в соцсети, говорится в заявлении компании.

По словам представителей Twitter, соцсеть хочет «защитить здоровы дискурс и открытон общение». Запреты коснутся СМИ, финансирование или редакционный контент которых контролирует государство. Критерии будут формировать на основе оценок нескольких организаций: «Репортеры без границ», Freedom House, Комитет защиты журналистов, издание Economist и подразделений ЮНЕСКО.

В ближайшее время соцсеть уведомит те издания, которые ограничения коснутся напрямую. После этого у них будет 30 дней, чтобы отказаться от использования рекламных продуктов Twitter. При этом медиа смогут продолжать вести свои микроблоги.