Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:33

Суд впервые прекратил дело о возбуждении ненависти в соцсетях из-за малозначительности

фото ЗакС политика Суд впервые прекратил дело о возбуждении ненависти в соцсетях из-за малозначительности

Орджоникидзевский суд Магнитогорска первым в России прекратил дело о возбуждении ненависти в соцсетях в связи с малозначительностью нарушения, сообщили в информационно-аналитическом центре «Сова».

Дело прекращено в отношении местной жительницы Ольге Кочетковой. В отношении нее был составлен протокол по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти в соцсетях) из-за ксенофобного комментария в сообществе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте». В ходе разбирательства Кочеткова признала свою вину и раскаялась.

Суд отметил, что комментарий не нанес объективного вреда и не имел выявленных последствий, а его публикация не привела к существенному нарушению охраняемых общественных отношений. Суд счел правонарушение малозначительным, дело было закрыто, а сама Кочеткова получила лишь устный выговор. Случилось это 14 июня.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:33    
Оставили бы соцсети в покое вообще. Народ там высказывается, как на собственной кухне - свободно и не задумываясь о последствиях, т.к. не вкладывает в свои реплики далеко идущего смысла. А вот СК  потом "в силу своей испорченности" додумывает за автора и выдаёт свои инсинуации за действительность, на чём и строится потом обвинение. А думают в СК о гражданах исключительно в негативном направлении, мы для них с рождения преступники.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:34 Илью Яшина арестовали на 10 суток в четвертый раз подряд

13:29 Павловский рассказал о борьбе Кремля с "умным голосованием" через системные партии

12:56 Лукашенко гордится отсутствием в стране олигархов   1

12:53 Суд оштрафовал задержанного на Шиесе экоактивиста на 900 рублей

12:34 Ройзман опасается, что административными сроками начнут давать пожизненные

12:14 Медведев уволил подозреваемого во взятках замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия   1

12:08 Муниципал: Эсер из Металлостроя снял с выборов в Северном лидера защитников Муринского парка   2

11:54 Храня молчание, Яшин пришел на суд с романом Кафки "Процесс"   2

11:38 Соболь рассчитывает на фандрайзинг для оплаты штрафов   1

11:33 Суд впервые прекратил дело о возбуждении ненависти в соцсетях из-за малозначительности   1

11:05 Муниципал: Горизбирком зарегистрировал 8 кандидатов в мундепы

11:02 Муниципал: СК отказал в возбуждении дела о нападении полицейского на кандидата в мундепы МО "Ульянка"

10:37 Муниципал: ГИК предложил нового главу ИКМО "Петро-Славянка"

10:20 В Москве провели новый обыск по делу о "массовых беспорядках" на протестах 27 июля   2

9:58 Twitter запретит рекламу государственным СМИ

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru