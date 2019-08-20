Соболь рассчитывает на фандрайзинг для оплаты штрафов

Юрист фонд борьбы с коррупцией, несостоявшийся кандидат в московские депутаты Любовь Соболь уповает на то, что политически активные россияне "скинутся" на оплату ее штрафов за участие в несанкционированных акциях. Государству она должна миллион рублей. Однако оспаривать их без особого оптимизма она тоже обязательно будет, о чем рассказала в интервью газете "Собеседник".

"Объявлю сбор. Больше взять негде", - призналась голодавшая 32 дня женщина.

По ее словам, наступающая осень - важнейший период для страны с общественно-политической точки зрения, в течение которого должны будут решиться самые главные вопросы.

"Если отступить сейчас, дальше — только асфальт и бетон. Люди готовы выходить на улицу. <...> Сейчас — последняя развилка в российской истории. Реально последняя. Ставки выше, чем когда-либо", - считает Соболь.

Ей и еще 56 независимым кандидатам в депутаты отказал в регистрации Мосгоризбирком, после которого столицу начали сотрясать протесты и связанные с ними уголовные дела. Самое скандальное пока из них - дело о массовых беспорядках, которые СК усмотрел в акции 27 июля.