Храня молчание, Яшин пришел на суд с романом Кафки "Процесс"

Политик Илья Яшин выразил усталость от прений с судьями относительно своих арестов, которых летом 2019 года накопилось уже четыре, и на очередном заседании решил не принимать участие в каких бы то ни было разговорах. Явившись в зал заседаний с романом Франца Кафки "Процесс", он ограничился заявлением общего характера. В нем он вспомнил линию своего поведения, которой он придерживался, когда активно участвовал в процессе.

"Люди в мантиях, изображающие судей, внимательно слушали, иногда даже кивали. Со стороны всё и правда выглядело, как правовой процесс — но, разумеется, таковым не являлось. Это дешёвая постановка с заранее известным финалом, где каждому отведена своя роль", - процитировал он свое заявление от 20 августа.

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы задержали прямо у выхода из спецприемника 18 августа и оставили в ОВД на двое суток.

Роман "Процесс" начинается того, что главного героя задерживают у себя же дома, и впоследствии представители государства долгое время не могут толком объяснить, за что именно преследуют мужчину.