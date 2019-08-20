Эсер из Металлостроя снял с выборов в Северном лидера защитников Муринского парка

Калининский районный суд Петербурга 19 августа отменил регистрацию кандидатом в депутаты МО «Северный» одного из координаторов движения за сохранения Муринского парка Марианны Бакан, которая шла на выборы от Партии роста.

Истцом выступил кандидат от «Справедливой России», пенсионер Николай Кацыло. В своей анкете на сайте Горизбиркома он указал, что проживает в поселке Металлострой.

У Кацыло возникли претензии ко всему комплекту документов Бакан, представленному в Территориальную избирательную комиссию №11. Активистка уверяет, что сдавала верный пакет документов, но позже некоторые бумаги в нем подменили.

Бакан также отметила, что ее уведомили о суде за пять часов до начала заседания. За это время кандидатка не смогла найти представителя, который смог бы оказать юридическую поддержку.

Также она рассказала ЗАКС.Ру, что изначально хотела идти на выборы в муниципалитете «Северный» от «Справедливой России», но в партии отказались брать ее в команду.