Ройзман опасается, что административными сроками начнут давать пожизненные

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман высказал пессимистический прогноз относительно будущей внутренней политики, которую будет вести российская власть в отношении своих принципиальных противников. "Обезглавливание" московского протеста и регулярная пролонгация административных арестов его лидерам, по мнению бывшего екатеринбургского мэра, может говорить о том, что имеется соблазн поступать таким образом до бесконечности, устраняя конкурентов.

"Я считаю, что путинский режим, узурпировавший власть, использует уголовный кодекс в своих личных политических целях. Так нельзя, административный арест - он не для этого. А у нас он сделал возможным, теоретически пока, пожизненное заключение - фактически, без приговора суда и ни за что вообще", - заметил Ройзман в видеоблоге.

Развитие этого сценария, по словам политика, все явственнее приближает Россию к Северной Корее.

18 августа, что привел Ройзман в качестве иллюстрации, на политика Илью Яшина составили уже четвертый административный протокол за последний месяц, задержав сразу на выходе из спецприемника.