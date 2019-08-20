Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019

Новости

12:34

Ройзман опасается, что административными сроками начнут давать пожизненные

фото ЗакС политика Ройзман опасается, что административными сроками начнут давать пожизненные

Политик и общественный деятель Евгений Ройзман высказал пессимистический прогноз относительно будущей внутренней политики, которую будет вести российская власть в отношении своих принципиальных противников. "Обезглавливание" московского протеста и регулярная пролонгация административных арестов его лидерам, по мнению бывшего екатеринбургского мэра, может говорить о том, что имеется соблазн поступать таким образом до бесконечности, устраняя конкурентов.

"Я считаю, что путинский режим, узурпировавший власть, использует уголовный кодекс в своих личных политических целях. Так нельзя, административный арест - он не для этого. А у нас он сделал возможным, теоретически пока, пожизненное заключение - фактически, без приговора суда и ни за что вообще", - заметил Ройзман в видеоблоге.

Развитие этого сценария, по словам политика, все явственнее приближает Россию к Северной Корее.

18 августа, что привел Ройзман в качестве иллюстрации, на политика Илью Яшина составили уже четвертый административный протокол за последний месяц, задержав сразу на выходе из спецприемника.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
13:34 Илью Яшина арестовали на 10 суток в четвертый раз подряд

13:29 Павловский рассказал о борьбе Кремля с "умным голосованием" через системные партии

12:56 Лукашенко гордится отсутствием в стране олигархов   1

12:53 Суд оштрафовал задержанного на Шиесе экоактивиста на 900 рублей

12:34 Ройзман опасается, что административными сроками начнут давать пожизненные

12:14 Медведев уволил подозреваемого во взятках замглавы ПФР Иванова в связи с утратой доверия   1

12:08 Муниципал: Эсер из Металлостроя снял с выборов в Северном лидера защитников Муринского парка   2

11:54 Храня молчание, Яшин пришел на суд с романом Кафки "Процесс"   2

11:38 Соболь рассчитывает на фандрайзинг для оплаты штрафов   1

11:33 Суд впервые прекратил дело о возбуждении ненависти в соцсетях из-за малозначительности   1

11:05 Муниципал: Горизбирком зарегистрировал 8 кандидатов в мундепы

11:02 Муниципал: СК отказал в возбуждении дела о нападении полицейского на кандидата в мундепы МО "Ульянка"

10:37 Муниципал: ГИК предложил нового главу ИКМО "Петро-Славянка"

10:20 В Москве провели новый обыск по делу о "массовых беспорядках" на протестах 27 июля   2

9:58 Twitter запретит рекламу государственным СМИ

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru