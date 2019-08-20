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17:48

Путин заявил о важности мотивирования медиков для повышения качества их услуг

фото ЗакС политика Путин заявил о важности мотивирования медиков для повышения качества их услуг

Отечественных врачей нужно централизованно мотивировать на то, чтобы качество предлагаемых ими услуг повышалось, считает президент Владимир Путин, которого цитирует РИА "Новости". Для того, чтобы медики требовательно относились к самим себе, усилиями правительственных чиновников нужно создать четко работающую систему, убежден глава государства. По его предварительной оценке, входящих в национальный проект "Здравоохранение" направлений работы может быть недостаточно для цели, которую он обозначил выше.

"Там действительно очень много мероприятий запланировано по программе, это помощь и высокотехнологичная, и специализированная. Но основной-то контингент прежде всего обращается в первичное звено. Вот как до каждого конкретного человека дойдут все наши усилия и те огромные, прямо скажем, деньги, которые запланированы на нацпроект "Здравоохранение"?" - задался Путин риторическим вопросом.

Общественным запросом, ожиданиями граждан на заданную тему также, по его словам, требуется поинтересоваться.

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18:08    
Вот он ещё оперировать не пробовал на лазерном оборудовании. А так - полный букет от ныряния за амфорами и полёта со стерхами до покатушек на байкере.

18:06    
Все национальные проекты - это бездарное распиливание средств. Деньги тратятся на буклеты, круглые столы и фуршеты.
А реальный результат зависит от знаний, опыта и компетенции специалиста, который реально выполняет свою работу, а не бумажки пишет.

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