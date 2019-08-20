Двух кандидатов в мундепы задержали “за распространение листовок”

Полиция задержала двух самовыдвиженцев, участвующих в выборах МО "Светлановское", Даниила Кена и Евгения Демьянова, когда они планировали раздавать агитационные листовки.

Кен рассказал ЗАКС.Ру, что полицейские подошли к кандидатам в мундепы и попросили проехать в отдел полиции. По словам Кена, полиция задержала их “за распространение листовок”.

Кандидатов доставили в 36 отдел полиции.

Евгений Демьянов является зарегистрированным кандидатом в мундепы МО "Светлановское". Кена зарегистрировали кандидатом в муниципальные депутаты в середине июля. Позже избирательная комиссия через суд отменила регистрацию якобы из-за нарушения закона об агитации, заключавшееся в публикации трех постов про "Единую России" в соцсети "ВКонтакте", которые были сделаны до назначения выборов. Сейчас кандидат обжалует решение в Городском суде, дата заседания пока не назначена.